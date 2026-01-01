https://1prime.ru/20260101/rossiya-866143950.html

Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ по Хорлам

2026-01-01T21:12+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима... глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона", - сказал пресс-секретарь. В четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.

2026

