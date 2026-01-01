https://1prime.ru/20260101/rossiya-866143950.html
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ по Хорлам
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ по Хорлам - 01.01.2026, ПРАЙМ
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ по Хорлам
Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T21:12+0300
2026-01-01T21:12+0300
2026-01-01T21:12+0300
общество
россия
херсонская область
черное море
владимир путин
владимир сальдо
дмитрий песков
всу
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/84/831428465_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8c8dfa7b76e326507e4e760bbcf6d40.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима... глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона", - сказал пресс-секретарь. В четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866137093.html
херсонская область
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/84/831428465_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_95b9f00b8ffdf1b634762d6ed3c6b1c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, херсонская область, черное море, владимир путин, владимир сальдо, дмитрий песков, всу, ск рф
Общество , РОССИЯ, Херсонская область, Черное море, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, ВСУ, СК РФ
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ по Хорлам
Путин по телефону заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ в Херсонской области