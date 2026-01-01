Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ по Хорлам - 01.01.2026
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара ВСУ по Хорлам
2026-01-01T21:12+0300
2026-01-01T21:12+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима... глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона", - сказал пресс-секретарь. В четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Общество, РОССИЯ, Херсонская область, Черное море, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, ВСУ, СК РФ
Владимир Путин
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима... глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона", - сказал пресс-секретарь.
В четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Киев решил отыграться на мирных жителях, заявили в МИД России
Киев решил отыграться на мирных жителях, заявили в МИД России
Заголовок открываемого материала