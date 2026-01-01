Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начнут масштабное внедрение цифрового рубля - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/rubl-866129089.html
В России начнут масштабное внедрение цифрового рубля
В России начнут масштабное внедрение цифрового рубля - 01.01.2026, ПРАЙМ
В России начнут масштабное внедрение цифрового рубля
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T10:06+0300
2026-01-01T10:06+0300
экономика
финансы
технологии
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855358800_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_1a130502e459b9c5ee994f8787a2af82.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году. С 1 января 2026 года цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств. К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года. По ряду бюджетных расходов цифровой рубль можно было использовать уже в 2025 году. В декабре правительство РФ утвердило соответствующий перечень. В него вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, зарплату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов госсобственности. При этом выплаты из бюджета можно проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
https://1prime.ru/20251230/komissii-866079234.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855358800_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5f5367668f097fc5468d4b7585336b70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, рф
Экономика, Финансы, Технологии, РФ
10:06 01.01.2026
 
В России начнут масштабное внедрение цифрового рубля

В России в 2026 году начнется внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Цифровой рубль . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году.
С 1 января 2026 года цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.
К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года.
По ряду бюджетных расходов цифровой рубль можно было использовать уже в 2025 году. В декабре правительство РФ утвердило соответствующий перечень. В него вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, зарплату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов госсобственности.
При этом выплаты из бюджета можно проводить в цифровых рублях только при желании получателей.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
ЦБ установил комиссии для операций с цифровыми рублями
30 декабря 2025, 12:35
 
ЭкономикаФинансыТехнологииРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала