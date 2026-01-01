В России начнут масштабное внедрение цифрового рубля

https://1prime.ru/20260101/rubl-866129089.html

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году. С 1 января 2026 года цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств. К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года. По ряду бюджетных расходов цифровой рубль можно было использовать уже в 2025 году. В декабре правительство РФ утвердило соответствующий перечень. В него вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, зарплату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов госсобственности. При этом выплаты из бюджета можно проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.

