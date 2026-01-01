РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех поездах

https://1prime.ru/20260101/rzhd-866125876.html
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. РЖД в первом квартале 2026 года запустят для пассажиров опцию посадки по биометрии на поездах из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, сообщили РИА Новости в компании. Там рассказали, что в настоящее время сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на трёх маршрутах: Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома (поезда "Ласточка"). "Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих же маршрутах в первом квартале 2026 года — после подведения результатов тестирования фокус-группой", - прокомментировали в РЖД, на каких маршрутах будет запущена опция посадки в поезд по биометрии. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце декабря сообщали, что сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России. Испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года. Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому – с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных. Идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии. Отмечалось, что биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг. В аппарате Григоренко добавляли, что на сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина.
