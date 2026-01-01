Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

https://1prime.ru/20260101/samolet-866142332.html
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. "Аэропорт "Шереметьево". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении. Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. В настоящее время приняты меры для обеспечения безопасности полетов. "О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта", - уточняется в сообщении.
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения