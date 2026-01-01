Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию - 01.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию - 01.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт "Шереметьево" в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T20:39+0300
2026-01-01T20:39+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. "Аэропорт "Шереметьево". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении. Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. В настоящее время приняты меры для обеспечения безопасности полетов. "О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта", - уточняется в сообщении.
бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Росавиация
20:39 01.01.2026
 
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовАэропорт "Шереметьево"
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт "Шереметьево". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. В настоящее время приняты меры для обеспечения безопасности полетов.
"О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта", - уточняется в сообщении.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
19:45
 
