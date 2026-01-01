https://1prime.ru/20260101/samolet-866145253.html
Аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
2026-01-01T21:55+0300
бизнес
аэропорт пулково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за вводимых ранее ограничений в московском авиаузле. "Аэропорт "Пулково" работает штатно. Однако из-за вводимых ранее ограничений в московском авиаузле могут вноситься изменения в расписание", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Пассажирам рекомендовано следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале.
Новости
