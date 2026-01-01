https://1prime.ru/20260101/samolet-866148486.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
2026-01-01T23:28+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
