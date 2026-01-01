https://1prime.ru/20260101/samolet-866148486.html

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 01.01.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T23:28+0300

2026-01-01T23:28+0300

2026-01-01T23:28+0300

бизнес

росавиация

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_8616c080a18783ec8de8c7744cacac7b.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260101/samolet-866145253.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавиация, общество