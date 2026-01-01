Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нижегородский аэропорт принял семь рейсов, летевших в Москву - 01.01.2026
Нижегородский аэропорт принял семь рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял семь рейсов, летевших в Москву - 01.01.2026, ПРАЙМ
Нижегородский аэропорт принял семь рейсов, летевших в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 7 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T23:42+0300
2026-01-01T23:42+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 7 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве нижегородский аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает самолеты, следовавшие в столицу. На данный момент принято 7 рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что в соответствии с решениями экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылет на бортах или в терминале. С пассажирами работают представители авиакомпаний. В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, а также мягкий инвентарь - пуфы и матрасы. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.
23:42 01.01.2026
 
Нижегородский аэропорт принял семь рейсов, летевших в Москву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 7 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве нижегородский аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает самолеты, следовавшие в столицу. На данный момент принято 7 рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что в соответствии с решениями экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылет на бортах или в терминале. С пассажирами работают представители авиакомпаний. В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, а также мягкий инвентарь - пуфы и матрасы.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.
