Нижегородский аэропорт принял семь рейсов, летевших в Москву

Нижегородский аэропорт принял семь рейсов, летевших в Москву

2026-01-01T23:42+0300

бизнес

москва

нижний новгород

росавиация

общество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 7 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве нижегородский аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает самолеты, следовавшие в столицу. На данный момент принято 7 рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что в соответствии с решениями экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылет на бортах или в терминале. С пассажирами работают представители авиакомпаний. В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, а также мягкий инвентарь - пуфы и матрасы. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.

