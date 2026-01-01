https://1prime.ru/20260101/shtraf-866128329.html

Юрист рассказал о штрафах за езду с просроченными правами

2026-01-01T08:47+0300

2026-01-01T08:47+0300

2026-01-01T08:47+0300

бизнес

общество

рф

ассоциация юристов россии

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Водителям грозит штраф вплоть до 15 тысяч рублей и изъятие авто за езду с просроченными водительскими правами в новогодние праздники, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года. Если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется. "Управление транспортным средством с удостоверением, срок которого истек в рабочий день до начала праздников, будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством), и может повлечь наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, отстранение от управления и задержание ТС", - подчеркнул Курбаков. Юрист добавил, что для того, чтобы избежать любых ненужных рисков и гарантировать себе беспрепятственное вождение в праздничный период, лучше всего подать заявление на замену прав через портал "Госуслуги" или в отделение ГИБДД до начала каникул.

рф

2026

