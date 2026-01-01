Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия передала США контроллер сбитого 29 декабря дрона ВСУ - 01.01.2026
Россия передала США контроллер сбитого 29 декабря дрона ВСУ
Россия передала США контроллер сбитого 29 декабря дрона ВСУ - 01.01.2026, ПРАЙМ
Россия передала США контроллер сбитого 29 декабря дрона ВСУ
Расшифровки, полученные с приборов сбитого 29 декабря украинского беспилотника, летевшего на резиденцию президента РФ Владимира Путина, и его полетный контролер | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T20:26+0300
2026-01-01T21:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Расшифровки, полученные с приборов сбитого 29 декабря украинского беспилотника, летевшего на резиденцию президента РФ Владимира Путина, и его полетный контролер переданы американской стороне, сообщили в Минобороны РФ. "Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении. Контролеры передал начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
20:26 01.01.2026 (обновлено: 21:05 01.01.2026)
 
Россия передала США контроллер сбитого 29 декабря дрона ВСУ

Костюков передал военному атташе США контролер сбитого 29 декабря дрона ВСУ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Расшифровки, полученные с приборов сбитого 29 декабря украинского беспилотника, летевшего на резиденцию президента РФ Владимира Путина, и его полетный контролер переданы американской стороне, сообщили в Минобороны РФ.
"Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении.
Контролеры передал начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
10:57
 
РОССИЯ Технологии Новгородская область США Владимир Путин В мире
 
 
