Россия передала США контроллер сбитого 29 декабря дрона ВСУ

Россия передала США контроллер сбитого 29 декабря дрона ВСУ

2026-01-01T20:26+0300

2026-01-01T20:26+0300

2026-01-01T21:05+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Расшифровки, полученные с приборов сбитого 29 декабря украинского беспилотника, летевшего на резиденцию президента РФ Владимира Путина, и его полетный контролер переданы американской стороне, сообщили в Минобороны РФ. "Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении. Контролеры передал начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

