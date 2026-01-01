Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб сделал дерзкое заявление о России - 01.01.2026
Стубб сделал дерзкое заявление о России
Стубб сделал дерзкое заявление о России - 01.01.2026, ПРАЙМ
Стубб сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Александр Стубб заявил в новогоднем обращении к своим согражданам, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда, его слова... | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в новогоднем обращении к своим согражданам, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда, его слова передает Yle."Отношения с Россией изменились навсегда", — заявил он.Стубб отметил, что мир на Украине стал ближе, чем когда-либо ранее, и Финляндия приложит максимальные усилия для обеспечения сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.
22:09 01.01.2026
 
Стубб сделал дерзкое заявление о России

Стубб заявил, что отношения Москвы и Хельсинки изменились навсегда

© AP Photo / Roman Koksarov Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Roman Koksarov
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в новогоднем обращении к своим согражданам, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда, его слова передает Yle.

"Отношения с Россией изменились навсегда", — заявил он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Каллас устроила истерику из-за России
21:56

Стубб отметил, что мир на Украине стал ближе, чем когда-либо ранее, и Финляндия приложит максимальные усилия для обеспечения сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.
Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Пробила дно". Шаг Латвии против России поразил Миронова
27 декабря 2025, 21:04
 
Заголовок открываемого материала