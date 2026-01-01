https://1prime.ru/20260101/stubb-866145991.html
Стубб сделал дерзкое заявление о России
Стубб сделал дерзкое заявление о России - 01.01.2026, ПРАЙМ
Стубб сделал дерзкое заявление о России
01.01.2026
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в новогоднем обращении к своим согражданам, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда, его слова передает Yle."Отношения с Россией изменились навсегда", — заявил он.Стубб отметил, что мир на Украине стал ближе, чем когда-либо ранее, и Финляндия приложит максимальные усилия для обеспечения сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.
Стубб сделал дерзкое заявление о России
Стубб заявил, что отношения Москвы и Хельсинки изменились навсегда