Стубб сделал дерзкое заявление о России

Стубб сделал дерзкое заявление о России

2026-01-01T22:09+0300

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в новогоднем обращении к своим согражданам, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда, его слова передает Yle."Отношения с Россией изменились навсегда", — заявил он.Стубб отметил, что мир на Украине стал ближе, чем когда-либо ранее, и Финляндия приложит максимальные усилия для обеспечения сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.

