На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек

Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477... | 01.01.2026

2026-01-01T00:39+0300

2026-01-01T00:39+0300

2026-01-01T00:39+0300

ПЕКИН, 1 янв - ПРАЙМ. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов). Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования. О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек. Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение. Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев. В отношение собак подобная мера вступила в силу ещё в 2008 году, штрафы аналогичные: от 3 тысяч тайваньских долларов (примерно 95 долларов США) до 15 тысяч (477 долларов США).

