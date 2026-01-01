Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/tajvan-866123549.html
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек - 01.01.2026, ПРАЙМ
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:39+0300
2026-01-01T00:39+0300
технологии
общество
экономика
тайвань
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123549.jpg?1767217192
ПЕКИН, 1 янв - ПРАЙМ. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов). Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования. О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек. Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение. Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев. В отношение собак подобная мера вступила в силу ещё в 2008 году, штрафы аналогичные: от 3 тысяч тайваньских долларов (примерно 95 долларов США) до 15 тысяч (477 долларов США).
тайвань
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , тайвань, сша
Технологии, Общество , Экономика, Тайвань, США
00:39 01.01.2026
 
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек

Власти Тайваня начали штрафовать жителей острова за отказ чипировать своих кошек

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 1 янв - ПРАЙМ. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов).
Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования.
О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.
Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение.
Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев.
В отношение собак подобная мера вступила в силу ещё в 2008 году, штрафы аналогичные: от 3 тысяч тайваньских долларов (примерно 95 долларов США) до 15 тысяч (477 долларов США).
 
ЭкономикаТехнологииОбществоТайваньСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала