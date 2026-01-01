https://1prime.ru/20260101/tajvan-866123549.html
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек - 01.01.2026, ПРАЙМ
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:39+0300
2026-01-01T00:39+0300
2026-01-01T00:39+0300
технологии
общество
экономика
тайвань
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123549.jpg?1767217192
ПЕКИН, 1 янв - ПРАЙМ. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов).
Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования.
О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.
Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение.
Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев.
В отношение собак подобная мера вступила в силу ещё в 2008 году, штрафы аналогичные: от 3 тысяч тайваньских долларов (примерно 95 долларов США) до 15 тысяч (477 долларов США).
тайвань
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , тайвань, сша
Технологии, Общество , Экономика, Тайвань, США
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
Власти Тайваня начали штрафовать жителей острова за отказ чипировать своих кошек
ПЕКИН, 1 янв - ПРАЙМ. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов).
Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования.
О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.
Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение.
Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев.
В отношение собак подобная мера вступила в силу ещё в 2008 году, штрафы аналогичные: от 3 тысяч тайваньских долларов (примерно 95 долларов США) до 15 тысяч (477 долларов США).