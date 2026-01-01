https://1prime.ru/20260101/tramp-866128054.html

Экс-советник Трампа оценил мирный план США по Украине

Экс-советник Трампа оценил мирный план США по Украине

ВАШИНГТОН, 1 янв - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости назвал хорошим мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. "Я действительно считаю, что на столе лежит хороший мирный план", - сообщил он в беседе с агентством. При этом, по словам Флинна, ситуация остается сложной. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

