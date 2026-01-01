https://1prime.ru/20260101/tramp-866138811.html

Трамп заявил, что ему скучно заниматься спортом

Трамп заявил, что ему скучно заниматься спортом - 01.01.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ему скучно заниматься спортом

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не делает регулярных физических упражнений, поскольку ему скучно этим заниматься. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T19:07+0300

2026-01-01T19:07+0300

2026-01-01T19:07+0300

сша

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_0:45:2947:1703_1920x0_80_0_0_9d0b7bc177141b98158eb70a82b74684.jpg

ВАШИНГТОН, 1 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не делает регулярных физических упражнений, поскольку ему скучно этим заниматься. "Мне это просто не нравится. Это скучно", - признался Трамп, говоря об отсутствии регулярных упражнений в его жизни. Таким образом, единственным видом спорта, которым занимается американский лидер, является гольф. Помимо этого, Трамп сообщил газете, что он стал чаще вставать из-за рабочего стола и немного ходить для уменьшения отечности ног. "Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как это делают некоторые, - это не для меня", - подчеркнул он. Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.

https://1prime.ru/20260101/wsj-866135852.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, в мире