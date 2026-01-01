https://1prime.ru/20260101/tramp-866138811.html
Трамп заявил, что ему скучно заниматься спортом
Трамп заявил, что ему скучно заниматься спортом - 01.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ему скучно заниматься спортом
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не делает регулярных физических упражнений, поскольку ему скучно этим заниматься. | 01.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 1 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не делает регулярных физических упражнений, поскольку ему скучно этим заниматься. "Мне это просто не нравится. Это скучно", - признался Трамп, говоря об отсутствии регулярных упражнений в его жизни. Таким образом, единственным видом спорта, которым занимается американский лидер, является гольф. Помимо этого, Трамп сообщил газете, что он стал чаще вставать из-за рабочего стола и немного ходить для уменьшения отечности ног. "Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как это делают некоторые, - это не для меня", - подчеркнул он. Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
