В России стало платным получение некоторых выписок из реестра транспорта

2026-01-01T11:05+0300

бизнес

россия

рф

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Получение некоторых выписок из реестра транспортных средств в России стало платным с 1 января 2026 года, следует из постановления правительства РФ от 20 ноября 2025 года. Выписка из реестра транспортных средств является документом, содержащим сведения о транспортном средстве, зарегистрированном в государственном реестре. Она содержит марку и модель машины, год выпуска, идентификационный номер (VIN), госномер машины, а также сведения о паспорте транспортного средства. Так, платными становятся бумажные версии выписок: сокращенная версия будет стоить 400 рублей, а расширенная - 100 рублей. Выписка по владельцу также будет стоить 400 рублей. А стоимость сокращенной выписки, запрошенной в электронной форме через Госуслуги, составит 200 рублей. Как уточняла РИА Новости юрист сети автосервисов Fit Service Екатерина Лазарева, через портал Госуслуг по-прежнему можно будет бесплатно получить расширенную выписку по автомобилю (VIN-запрос) и выписку по владельцу (физическому или юридическому лицу).

рф

2026

