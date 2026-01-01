Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ повысил требования для признания инвестора квалифицированным - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/tsb--866131076.html
ЦБ повысил требования для признания инвестора квалифицированным
ЦБ повысил требования для признания инвестора квалифицированным - 01.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил требования для признания инвестора квалифицированным
Банк России повысил с 1 января стоимость имущества физического лица с 12 миллионов рублей до 24 миллионов для признания его квалифицированным инвестором,... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T12:10+0300
2026-01-01T12:10+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Банк России повысил с 1 января стоимость имущества физического лица с 12 миллионов рублей до 24 миллионов для признания его квалифицированным инвестором, следует из соответствующего указания регулятора. В случае подтверждения наличия у физического лица знаний, этот критерий повышается до 12 миллионов рублей (ранее - 6 миллионов). Как пояснял ЦБ, такой комбинированный – имущественно-образовательный критерий можно использовать при наличии у инвестора высшего образования по программам специалитета "Теоретическая экономика", "Экономическая теория", "Математические методы и исследование операций в экономике", "Мировая экономика" либо по программе магистратуры "Экономика". Такая же комбинация возможна при наличии ученой степени кандидата или доктора экономических наук по специальностям: "Политическая экономия", "Экономическая теория", "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", "Региональная и отраслевая экономика" или "Мировая экономика". Также, согласно указанию ЦБ, с 1 января инвестору не нужно проходить тестирование, если он покупает с использованием финансовой платформы ценные бумаги на 24 миллиона рублей и более. Ранее этот критерий равнялся 12 миллионам.
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839688.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Банк России
12:10 01.01.2026
 
ЦБ повысил требования для признания инвестора квалифицированным

ЦБ повысил стоимость имущества инвестора для признания его квалифицированным

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Банк России повысил с 1 января стоимость имущества физического лица с 12 миллионов рублей до 24 миллионов для признания его квалифицированным инвестором, следует из соответствующего указания регулятора.
В случае подтверждения наличия у физического лица знаний, этот критерий повышается до 12 миллионов рублей (ранее - 6 миллионов). Как пояснял ЦБ, такой комбинированный – имущественно-образовательный критерий можно использовать при наличии у инвестора высшего образования по программам специалитета "Теоретическая экономика", "Экономическая теория", "Математические методы и исследование операций в экономике", "Мировая экономика" либо по программе магистратуры "Экономика".
Такая же комбинация возможна при наличии ученой степени кандидата или доктора экономических наук по специальностям: "Политическая экономия", "Экономическая теория", "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", "Региональная и отраслевая экономика" или "Мировая экономика".
Также, согласно указанию ЦБ, с 1 января инвестору не нужно проходить тестирование, если он покупает с использованием финансовой платформы ценные бумаги на 24 миллиона рублей и более. Ранее этот критерий равнялся 12 миллионам.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
ЦБ предложил разрешить неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюты
23 декабря 2025, 15:15
 
ЭкономикаФинансыБанкиБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала