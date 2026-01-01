https://1prime.ru/20260101/tsb--866131076.html

ЦБ повысил требования для признания инвестора квалифицированным

экономика

финансы

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Банк России повысил с 1 января стоимость имущества физического лица с 12 миллионов рублей до 24 миллионов для признания его квалифицированным инвестором, следует из соответствующего указания регулятора. В случае подтверждения наличия у физического лица знаний, этот критерий повышается до 12 миллионов рублей (ранее - 6 миллионов). Как пояснял ЦБ, такой комбинированный – имущественно-образовательный критерий можно использовать при наличии у инвестора высшего образования по программам специалитета "Теоретическая экономика", "Экономическая теория", "Математические методы и исследование операций в экономике", "Мировая экономика" либо по программе магистратуры "Экономика". Такая же комбинация возможна при наличии ученой степени кандидата или доктора экономических наук по специальностям: "Политическая экономия", "Экономическая теория", "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", "Региональная и отраслевая экономика" или "Мировая экономика". Также, согласно указанию ЦБ, с 1 января инвестору не нужно проходить тестирование, если он покупает с использованием финансовой платформы ценные бумаги на 24 миллиона рублей и более. Ранее этот критерий равнялся 12 миллионам.

