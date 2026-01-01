https://1prime.ru/20260101/tsena-866126138.html

В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки

В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки - 01.01.2026, ПРАЙМ

В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки

Минимальная розничная цена (МРЦ) 0,5 литра водки с января 2026 года в России составляет 409 рублей, следует из приказа Минфина России, который вступил в силу. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T04:47+0300

2026-01-01T04:47+0300

2026-01-01T05:13+0300

экономика

бизнес

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866126138.jpg?1767233625

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Минимальная розничная цена (МРЦ) 0,5 литра водки с января 2026 года в России составляет 409 рублей, следует из приказа Минфина России, который вступил в силу. Минимальная стоимость 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, составляет 605 рублей. Коньяка, виски, произведенного из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, - 755 рублей. Согласно другому приказу ведомства с 2026 года установлена новая минимальная закупочная цена на этиловый спирт. Так, минимальная закупочная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола) установлена в размере 84 рублей за 1 литр. В обоих документах отмечается, что они действуют по 31 декабря 2031 года включительно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минфин