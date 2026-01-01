https://1prime.ru/20260101/turoperatory--866129517.html

В России продолжили эксперимент по легализации гостевых домов

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Российские туроператоры и сервисы онлайн-бронирования с 1 января не смогут продвигать услуги тех гостевых домов, которые не прошли самооценку в реестре средств размещения. Этот этап - логическое продолжение эксперимента по легализации гостевых домов, который с 1 сентября 2025 года стартовал в 17 регионах России и в федеральной территории "Сириус". Для того чтобы жилой дом получил статус гостевого, необходимо пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Как отмечал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, с 1 января начнет действовать запрет на работу и рекламу тех гостевых домов, которые не вошли в реестр в этих регионах. "С 1 января 2026 года будет запрещено как предоставление услуг гостевого дома, не внесенного в реестр, так и размещение любой информации об объекте без указания присвоенного идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Турагрегаторы и сервисы онлайн-бронирования смогут продвигать только те объекты, которые прошли самооценку, и обязаны указывать их регистрационные данные", - подчеркнули в Минэкономразвития. По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, онлайн-площадки с 1 января начнут закрывать возможность бронирования в тех гостевых домах, которые находятся в регионах – участниках эксперимента и по каким-то причинам пока не прошли классификацию. "Те объекты, которые не уложились в срок в рамках эксперимента, будут проходить классификацию после 1 января. Бронирования в таких объектах агрегаторы приостановят, но как только они войдут в реестр – система обновит данные, и бронирования возобновятся", - добавил он. Брагин также подчеркнул, что все брони, совершенные до 1 января, не сгорают, и туристы смогут отправиться в поездку. Эксперимент с сентября заработал в Республиках Алтай, Дагестан и Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях, Севастополе и федеральной территории "Сириус".

