"Висит на волоске": на Западе опасаются за свое существование из-за Украины

2026-01-01T07:01+0300

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Попытка атаки беспилотниками на резиденцию Владимира Путина, произошедшая в момент переговоров между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, поставила под серьёзную угрозу безопасность Запада, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles."90 украинских беспилотников обрушились на новгородскую резиденцию президента Путина, как раз когда пресс-конференция Трампа и Зеленского подходила к концу. <…> Если кто-то и хотел саботировать шансы на разрешение этого конфликта, который продолжается уже четвертый год <…>, то лучшего выбора и быть не могло. <…> Провал операции, проведенной Киевом, похоже, остался без осуждения ни одной европейской столицей. Молчание — это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии", — указывается в материале.Автор материала считает, что за безответственную и опасную эскалацию действий киевского режима ответственны именно европейские лидеры. Он подчеркнул, что их действия поставили весь континент под удар."Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске. <…> Европейские столицы рискуют навсегда потерять шансы на разрешение конфликта. <…> Нашим европейским лидерам также придется ответить за свои действия. Те из них, кто своими лицемерными заявлениями подорвал надежды на разрешение конфликта, будут наказаны либо на выборах, либо публичными протестами", — отмечается в статье.В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическое нападение на резиденцию президента России. По словам Лаврова, несмотря на эту атаку, Россия не намерена прекращать переговоры с США, однако ее позиция относительно Киева будет пересмотрена.Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская реакция на атаки ВСУ не будет дипломатической.

