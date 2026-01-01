https://1prime.ru/20260101/ukraina-866127816.html
"Козырей" для переговоров у Украины не осталось, заявил эксперт
"Козырей" для переговоров у Украины не осталось, заявил эксперт - 01.01.2026, ПРАЙМ
"Козырей" для переговоров у Украины не осталось, заявил эксперт
"Козырей" для переговорного маневра в рамках мирного урегулирования у Украины, по сути, не осталось, а попытка атаки на резиденцию президента РФ окончательно... | 01.01.2026, ПРАЙМ
АНКАРА, 1 янв - ПРАЙМ. "Козырей" для переговорного маневра в рамках мирного урегулирования у Украины, по сути, не осталось, а попытка атаки на резиденцию президента РФ окончательно сузила пространство для действий киевского режима, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу.
После попыток ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением со стороны стран мира, сообщила ранее газета Financial Times.
По словам турецкого эксперта, у Украины "не осталось ни систем обороны, ни армии", которые могли бы "чем-то удивить" российскую сторону.
"Диверсии против российских танкеров в Черном море, перевозящих российскую нефть, и попытка атаки на резиденцию президента РФ — вот это всё, на что способна Украина. Других козырей не осталось", - сказал он.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.