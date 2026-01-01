Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев решил отыграться на мирных жителях, заявили в МИД России - 01.01.2026
Киев решил отыграться на мирных жителях, заявили в МИД России
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Киев на фоне успехов Вооруженных сил РФ и провалившейся попытки атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в бессильной злобе решил отыграться на мирных жителях, заявили в четверг в МИД РФ, реагируя на террористическую атаку в Херсонской области. В ночь на 1 января киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряжёнными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались встречать Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. "На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях", - говорится в заявлении министерства на сайте.
россия, херсонская область, киев, владимир путин, ск рф, всу, в мире
РОССИЯ, Херсонская область, Киев, Владимир Путин, СК РФ, ВСУ, В мире
18:36 01.01.2026
 
Киев решил отыграться на мирных жителях, заявили в МИД России

МИД России: Киев в бессильной злобе решил отыграться на мирных жителях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание МИД России
Здание МИД России - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Киев на фоне успехов Вооруженных сил РФ и провалившейся попытки атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в бессильной злобе решил отыграться на мирных жителях, заявили в четверг в МИД РФ, реагируя на террористическую атаку в Херсонской области.
В ночь на 1 января киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряжёнными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались встречать Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.
"На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях", - говорится в заявлении министерства на сайте.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
18:30
 
РОССИЯ, Херсонская область, Киев, Владимир Путин, СК РФ, ВСУ, В мире
 
 
