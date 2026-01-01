https://1prime.ru/20260101/ukraina-866137093.html

Киев решил отыграться на мирных жителях, заявили в МИД России

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Киев на фоне успехов Вооруженных сил РФ и провалившейся попытки атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в бессильной злобе решил отыграться на мирных жителях, заявили в четверг в МИД РФ, реагируя на террористическую атаку в Херсонской области. В ночь на 1 января киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряжёнными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались встречать Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. "На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях", - говорится в заявлении министерства на сайте.

