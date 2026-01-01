Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866139430.html
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии - 01.01.2026, ПРАЙМ
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии
Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T19:26+0300
2026-01-01T19:26+0300
украина
словакия
киев
роберт фицо
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_0:76:1917:1154_1920x0_80_0_0_f211fd85965792cdbd8e344ab43f4a03.jpg
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк. "Министр… повторил, что Украины в НАТО никогда не будет. По его мнению, у нее будут проблемы и с тем, чтобы быть в Европейском союзе", - говорится в сообщении словацкого новостного агентства TASR в четверг. В августе 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО. Он заявил тогда, что всегда четко отвергал членство Украины в НАТО, хотя и подвергался критике за это мнение. В марте 2025 года Фицо также говорил, что европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе.
https://1prime.ru/20260101/flinn-866129239.html
украина
словакия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_139:0:1778:1229_1920x0_80_0_0_9d066854907b55b87b1fe0222be7fe94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, словакия, киев, роберт фицо, нато, в мире
УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Киев, Роберт Фицо, НАТО, В мире
19:26 01.01.2026
 
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии

Глава Минобороны Словакии Калиняк: Украины в НАТО никогда не будет

© fotolia.com / Aleksej LeonovФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© fotolia.com / Aleksej Leonov
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Министр… повторил, что Украины в НАТО никогда не будет. По его мнению, у нее будут проблемы и с тем, чтобы быть в Европейском союзе", - говорится в сообщении словацкого новостного агентства TASR в четверг.
В августе 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО. Он заявил тогда, что всегда четко отвергал членство Украины в НАТО, хотя и подвергался критике за это мнение. В марте 2025 года Фицо также говорил, что европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Экс-советник Трампа оценил шансы Зеленского выиграть выборы на Украине
10:23
 
УКРАИНАСЛОВАКИЯКиевРоберт ФицоНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала