Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии - 01.01.2026, ПРАЙМ
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии
Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк. | 01.01.2026
2026-01-01T19:26+0300
2026-01-01T19:26+0300
2026-01-01T19:26+0300
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк. "Министр… повторил, что Украины в НАТО никогда не будет. По его мнению, у нее будут проблемы и с тем, чтобы быть в Европейском союзе", - говорится в сообщении словацкого новостного агентства TASR в четверг. В августе 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО. Он заявил тогда, что всегда четко отвергал членство Украины в НАТО, хотя и подвергался критике за это мнение. В марте 2025 года Фицо также говорил, что европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе.
