В Киеве задержали директрису детсада из ДНР

В Киеве задержали директрису детсада из ДНР - 01.01.2026, ПРАЙМ

В Киеве задержали директрису детсада из ДНР

Силовики задержали в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт, сообщила прокуратура Украины. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T23:01+0300

2026-01-01T23:01+0300

2026-01-01T23:01+0300

МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Силовики задержали в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт, сообщила прокуратура Украины. По данным следствия, в 2014 году задержанная, которая на тот момент была директором детсада в Макеевке, осталась на своем посту. "Продолжив профессиональную карьеру... уже по российскому законодательству, она внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы. Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями", - сообщила пресс-служба украинской прокуратуры. В Telegram-канале пресс-службы СБУ добавили, что задержанной объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 3 статьи 111-1 УК Украины). Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Ведется расследование.

