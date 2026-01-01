Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве задержали директрису детсада из ДНР
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Силовики задержали в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт, сообщила прокуратура Украины. По данным следствия, в 2014 году задержанная, которая на тот момент была директором детсада в Макеевке, осталась на своем посту. "Продолжив профессиональную карьеру... уже по российскому законодательству, она внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы. Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями", - сообщила пресс-служба украинской прокуратуры. В Telegram-канале пресс-службы СБУ добавили, что задержанной объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 3 статьи 111-1 УК Украины). Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Ведется расследование.
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГерб у входа в здание СБУ в Киеве
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Силовики задержали в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт, сообщила прокуратура Украины.
По данным следствия, в 2014 году задержанная, которая на тот момент была директором детсада в Макеевке, осталась на своем посту.
"Продолжив профессиональную карьеру... уже по российскому законодательству, она внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы. Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями", - сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.
В Telegram-канале пресс-службы СБУ добавили, что задержанной объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 3 статьи 111-1 УК Украины). Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Ведется расследование.
Концерт Посвящение Москве в честь Дня города - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
СБУ объявила в розыск Полину Агурееву
28 сентября 2025, 07:40
 
УКРАИНА
 
 
