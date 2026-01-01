https://1prime.ru/20260101/usn-866135014.html

В России снизился порог годовой выручки бизнеса на УСН

В России снизился порог годовой выручки бизнеса на УСН - 01.01.2026, ПРАЙМ

В России снизился порог годовой выручки бизнеса на УСН

С 1 января 2026 года в России поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН)... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T17:11+0300

2026-01-01T17:11+0300

2026-01-01T17:11+0300

экономика

рынок

банки

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76482/32/764823297_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_aec4dd15c307fc9b21987381eb518ae7.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года в России поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС. Так, с 2026 года этот порог снижается с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса. Таким образом, если доход плательщиков на УСН за 2025 год превысил 20 миллионов рублей, то с 2026 года у них появляется обязанность по исчислению и уплате НДС. При этом, те плательщики, чьи доходы за 2025 год не превысили 20 миллионов рублей, автоматически освобождаются от НДС. Специальные налоговые ставки в размере 5% или 7% для таких налогоплательщиков в 2026 году сохраняются, но обновляются их лимиты. Так, в 2026 году ставка НДС 5% будет применяться при годовом доходе от 20 миллионов до 272,5 миллиона рублей, а ставка 7% - при годовом доходе от 272,5 миллиона до 490,5 миллиона рублей. Лимит доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 2026 году увеличивается с 450 миллионов до 490,5 миллионов рублей, лимит доходов за девять месяцев 2026 года для перехода на УСН с 1 января 2027 года вырастет с 337,5 миллиона до 367,875 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20251230/fns-866089613.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, банки, россия, бизнес