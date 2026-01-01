https://1prime.ru/20260101/volodin-866131580.html

Володин прокомментировал удар ВСУ Херсонской области

2026-01-01T13:26+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Только достигнув целей СВО, можно остановить чудовищные преступления неонацистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Только достигнув целей специальной военной операции, можно остановить эти чудовищные преступления неонацистов", - написал Володин в своем канале на платформе Мах. Он подчеркнул, что на руках Владимира Зеленского и его европейских спонсоров - кровь невинно убитых людей. "Слова соболезнования родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - добавил председатель Госдумы.

