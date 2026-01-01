Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин прокомментировал удар ВСУ Херсонской области - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260101/volodin-866131580.html
Володин прокомментировал удар ВСУ Херсонской области
Володин прокомментировал удар ВСУ Херсонской области - 01.01.2026, ПРАЙМ
Володин прокомментировал удар ВСУ Херсонской области
Только достигнув целей СВО, можно остановить чудовищные преступления неонацистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар ВСУ по Хорлам в | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T13:26+0300
2026-01-01T13:26+0300
политика
общество
россия
херсонская область
черное море
рф
вячеслав володин
владимир сальдо
владимир зеленский
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Только достигнув целей СВО, можно остановить чудовищные преступления неонацистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Только достигнув целей специальной военной операции, можно остановить эти чудовищные преступления неонацистов", - написал Володин в своем канале на платформе Мах. Он подчеркнул, что на руках Владимира Зеленского и его европейских спонсоров - кровь невинно убитых людей. "Слова соболезнования родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - добавил председатель Госдумы.
https://1prime.ru/20260101/flinn-866129239.html
херсонская область
черное море
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, херсонская область, черное море, рф, вячеслав володин, владимир сальдо, владимир зеленский, госдума, всу, ск рф
Политика, Общество , РОССИЯ, Херсонская область, Черное море, РФ, Вячеслав Володин, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Госдума, ВСУ, СК РФ
13:26 01.01.2026
 
Володин прокомментировал удар ВСУ Херсонской области

Володин: лишь достигнув целей СВО можно остановить преступления Киева

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Только достигнув целей СВО, можно остановить чудовищные преступления неонацистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области.
Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Только достигнув целей специальной военной операции, можно остановить эти чудовищные преступления неонацистов", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
Он подчеркнул, что на руках Владимира Зеленского и его европейских спонсоров - кровь невинно убитых людей.
"Слова соболезнования родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - добавил председатель Госдумы.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Экс-советник Трампа оценил шансы Зеленского выиграть выборы на Украине
10:23
 
ПолитикаОбществоРОССИЯХерсонская областьЧерное мореРФВячеслав ВолодинВладимир СальдоВладимир ЗеленскийГосдумаВСУСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала