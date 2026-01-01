https://1prime.ru/20260101/vsu-866136705.html

Москва призвала осудить атаку ВСУ в Херсонской области

2026-01-01T18:25+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ. "Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области", - говорится в комментарии на сайте министерства. Игнорирование атаки будет означать соучастие в преступлениях Киева, указали в МИД. "Игнорирование этой трагедии будет означать только одно – открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", - подчеркнули в ведомстве.

