Москва призвала осудить атаку ВСУ в Херсонской области
Москва призвала осудить атаку ВСУ в Херсонской области - 01.01.2026, ПРАЙМ
Москва призвала осудить атаку ВСУ в Херсонской области
Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ. | 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ. "Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области", - говорится в комментарии на сайте министерства. Игнорирование атаки будет означать соучастие в преступлениях Киева, указали в МИД. "Игнорирование этой трагедии будет означать только одно – открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", - подчеркнули в ведомстве.
Москва призвала осудить атаку ВСУ в Херсонской области
МИД РФ призвал ответственные суверенные страны осудить атаку ВСУ в Херсонской области