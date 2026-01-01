Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ. "О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне. Нынешний преступный удар по мирным гражданам в н.п. Хорлы – это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием", - говорится в комментарии министерства на сайте.
херсонская область, киев, мид рф, армия, в мире
Херсонская область, Киев, МИД РФ, армия, В мире
18:30 01.01.2026 (обновлено: 18:31 01.01.2026)
 
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров

МИД РФ: злодейство Украины в Хорлах остается на совести западных спонсоров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ.
"О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне. Нынешний преступный удар по мирным гражданам в н.п. Хорлы – это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием", - говорится в комментарии министерства на сайте.
Москва призвала осудить атаку ВСУ в Херсонской области
Херсонская областьКиевМИД РФармияВ мире
 
 
