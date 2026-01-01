https://1prime.ru/20260101/vsu-866136954.html

МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров

МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров - 01.01.2026

МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров

Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ. | 01.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ. "О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне. Нынешний преступный удар по мирным гражданам в н.п. Хорлы – это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием", - говорится в комментарии министерства на сайте.

