МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров - 01.01.2026, ПРАЙМ
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ.
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ. "О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне. Нынешний преступный удар по мирным гражданам в н.п. Хорлы – это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием", - говорится в комментарии министерства на сайте.
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
МИД РФ: злодейство Украины в Хорлах остается на совести западных спонсоров