Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы беременна
Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы беременна - 01.01.2026, ПРАЙМ
Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы беременна
Одна из пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области беременна, она находится в больнице в Крыму, сообщил... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T19:42+0300
херсонская область
крым
черное море
владимир сальдо
всу
ск рф
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – ПРАЙМ. Одна из пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области беременна, она находится в больнице в Крыму, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров. "Одна пациентка находится в республиканской больнице имени Семашко, потому что она беременна", - сказал Натаров журналистам. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
херсонская область
крым
черное море
Новости
ru-RU
Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы беременна
Минздрав Крыма: одна из пострадавших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах беременна
