Посол Белоруссии назвал атаку ВСУ в Хорлах террористической

МИНСК, 1 янв - ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо в связи с гибелью людей в результате удара беспилотников ВСУ, назвав эту атаку террористической. Как сообщила дипмиссия Белоруссии в РФ, "посол Беларуси в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо". "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки по Херсонской области. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводится текст соболезнования в Telegram-канале белорусского посольства. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.

