Установили личности семи погибших при атаке ВСУ на Хорлы

2026-01-01T22:34+0300

общество

херсонская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Установлены личности 7 погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале. "Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. На данный момент установлены личности семи погибших в результате удала БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении.

херсонская область

2026

