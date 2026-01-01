https://1prime.ru/20260101/vsu-866147181.html
Установили личности семи погибших при атаке ВСУ на Хорлы
Установили личности семи погибших при атаке ВСУ на Хорлы - 01.01.2026, ПРАЙМ
Установили личности семи погибших при атаке ВСУ на Хорлы
Установлены личности 7 погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T22:34+0300
2026-01-01T22:34+0300
2026-01-01T22:34+0300
общество
херсонская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Установлены личности 7 погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале. "Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. На данный момент установлены личности семи погибших в результате удала БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260101/belorussiya-866146855.html
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f9f2f0c6ebca46ff3c75ac992c4570d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , херсонская область, всу
Общество , Херсонская область, ВСУ
Установили личности семи погибших при атаке ВСУ на Хорлы
Установили личности семи погибших при атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области