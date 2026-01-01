Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах - 01.01.2026
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах - 01.01.2026, ПРАЙМ
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах
Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T22:41+0300
2026-01-01T22:46+0300
общество
херсонская область
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866137404_0:402:807:856_1920x0_80_0_0_af3fe19d94cc2a950b25f3b91d5fbd08.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области. Список опубликован в Telegram-канале властей. Так, на данный момент установлены личности семи погибших: 1977 года рождения, 1959 года рождения, 1995 года рождения, 1999 года рождения, 1970 года рождения, 1983 года рождения, 2008 года рождения.
херсонская область
общество , херсонская область, всу, в мире
Общество , Херсонская область, ВСУ, В мире
22:41 01.01.2026 (обновлено: 22:46 01.01.2026)
 
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах

Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Херсонской области

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. 1 января 2026
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. 1 января 2026
© Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области.
Список опубликован в Telegram-канале властей.
Так, на данный момент установлены личности семи погибших: 1977 года рождения, 1959 года рождения, 1995 года рождения, 1999 года рождения, 1970 года рождения, 1983 года рождения, 2008 года рождения.
Заголовок открываемого материала