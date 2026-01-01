https://1prime.ru/20260101/vsu-866147305.html
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах - 01.01.2026, ПРАЙМ
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах
Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T22:41+0300
2026-01-01T22:41+0300
2026-01-01T22:46+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области. Список опубликован в Telegram-канале властей. Так, на данный момент установлены личности семи погибших: 1977 года рождения, 1959 года рождения, 1995 года рождения, 1999 года рождения, 1970 года рождения, 1983 года рождения, 2008 года рождения.
херсонская область
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах
Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Херсонской области