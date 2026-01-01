https://1prime.ru/20260101/vsu-866147305.html

Власти опубликовали предварительный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах

2026-01-01T22:41+0300

2026-01-01T22:41+0300

2026-01-01T22:46+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области. Список опубликован в Telegram-канале властей. Так, на данный момент установлены личности семи погибших: 1977 года рождения, 1959 года рождения, 1995 года рождения, 1999 года рождения, 1970 года рождения, 1983 года рождения, 2008 года рождения.

