https://1prime.ru/20260101/vsu-866147509.html
Личности всех погибших в Хорлах станут известны после экспертизы
Личности всех погибших в Хорлах станут известны после экспертизы - 01.01.2026, ПРАЙМ
Личности всех погибших в Хорлах станут известны после экспертизы
Установить личности всех погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области возможно только после проведения специальной генетической экспертизы,... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T22:45+0300
2026-01-01T22:45+0300
2026-01-01T22:45+0300
общество
херсонская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Установить личности всех погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области возможно только после проведения специальной генетической экспертизы, сообщает администрация региона. Предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах опубликован Telegram-канале администрации региона, он содержит данные о семи погибших. "Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260101/rossiya-866143950.html
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f9f2f0c6ebca46ff3c75ac992c4570d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , херсонская область, всу
Общество , Херсонская область, ВСУ
Личности всех погибших в Хорлах станут известны после экспертизы
Личности всех погибших при теракте ВСУ в Хорлах станут известны после экспертизы