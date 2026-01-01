Личности всех погибших в Хорлах станут известны после экспертизы

https://1prime.ru/20260101/vsu-866147509.html

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Установить личности всех погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области возможно только после проведения специальной генетической экспертизы, сообщает администрация региона. Предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах опубликован Telegram-канале администрации региона, он содержит данные о семи погибших. "Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

