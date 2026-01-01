https://1prime.ru/20260101/vsu-866148213.html
Сальдо поручил оказать помощь семьям погибших при атаке ВСУ в Хорлах
2026-01-01T23:15+0300
2026-01-01T23:15+0300
2026-01-01T23:15+0300
общество
херсонская область
черное море
рф
владимир сальдо
всу
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Правительству Херсонской области поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ в Хорлах, соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сальдо. "Правительству Херсонской области совместно с органами государственной власти Херсонской области принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - говорится в указе губернатора, опубликованном в Telegram-канале администрации региона. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. 2 и 3 января объявлены днями траура в регионе.
херсонская область
черное море
рф
