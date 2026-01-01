Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260101/wsj-866124554.html
2026-01-01T01:31+0300
2026-01-01T01:31+0300
01:31 01.01.2026
 

WSJ утверждает, что ЦРУ якобы не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили данные об атаке Киева по резиденции российского президента Владимира Путина.
"Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было", - пишет издание со ссылкой на источник в американской администрации, якобы знакомый с разведданными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
В среду Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
 
