https://1prime.ru/20260101/wsj-866124554.html
WSJ утверждает, что ЦРУ якобы не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина
WSJ утверждает, что ЦРУ якобы не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина - 01.01.2026, ПРАЙМ
WSJ утверждает, что ЦРУ якобы не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Газета Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили данные об атаке Киева по резиденции российского... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T01:31+0300
2026-01-01T01:31+0300
2026-01-01T01:31+0300
технологии
экономика
россия
рф
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
цру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866124554.jpg?1767220281
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили данные об атаке Киева по резиденции российского президента Владимира Путина.
"Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было", - пишет издание со ссылкой на источник в американской администрации, якобы знакомый с разведданными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
В среду Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
рф
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, цру, мид рф, мид
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, ЦРУ, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили данные об атаке Киева по резиденции российского президента Владимира Путина.
"Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было", - пишет издание со ссылкой на источник в американской администрации, якобы знакомый с разведданными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
В среду Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.