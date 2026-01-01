https://1prime.ru/20260101/wsj-866135852.html

Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишут СМИ

Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишут СМИ - 01.01.2026, ПРАЙМ

Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни, утверждает газета Wall Street Journal после интервью с... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T17:59+0300

2026-01-01T17:59+0300

2026-01-01T17:59+0300

политика

общество

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 1 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни, утверждает газета Wall Street Journal после интервью с американский лидером и со ссылкой на окружение главы государства. "Трамп в 79 лет... демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни", - говорится в публикации. При этом указывается, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет "хорошей генетикой". "Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно слышать. Помимо игры в гольф, Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями, и известно, что он придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей, такой как гамбургеры и картофель фри", - подчеркивает газета.

https://1prime.ru/20260101/zapad-866126994.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, дональд трамп