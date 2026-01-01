https://1prime.ru/20260101/wsj-866135852.html
Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишут СМИ
Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишут СМИ - 01.01.2026, ПРАЙМ
Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишут СМИ
01.01.2026
ВАШИНГТОН, 1 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни, утверждает газета Wall Street Journal после интервью с американский лидером и со ссылкой на окружение главы государства. "Трамп в 79 лет... демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни", - говорится в публикации. При этом указывается, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет "хорошей генетикой". "Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно слышать. Помимо игры в гольф, Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями, и известно, что он придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей, такой как гамбургеры и картофель фри", - подчеркивает газета.
ВАШИНГТОН, 1 янв - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни, утверждает газета Wall Street Journal
после интервью с американский лидером и со ссылкой на окружение главы государства.
"Трамп
в 79 лет... демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни", - говорится в публикации.
При этом указывается, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет "хорошей генетикой".
"Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно слышать. Помимо игры в гольф, Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями, и известно, что он придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей, такой как гамбургеры и картофель фри", - подчеркивает газета.
