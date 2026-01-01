Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на кафе в Херсонской области, подчеркнула, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто... | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на кафе в Херсонской области, подчеркнула, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто "спонсирует террористических ублюдков" на Украине. "Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем", - написала Захарова в Telegram-канале. В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области

Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на кафе в Херсонской области, подчеркнула, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто "спонсирует террористических ублюдков" на Украине.
"Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем", - написала Захарова в Telegram-канале.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
