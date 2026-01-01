https://1prime.ru/20260101/zakharova--866130421.html
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области - 01.01.2026, ПРАЙМ
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на кафе в Херсонской области, подчеркнула, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T11:50+0300
2026-01-01T11:50+0300
2026-01-01T11:50+0300
политика
общество
россия
херсонская область
украина
рф
мария захарова
владимир сальдо
всу
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_bbb0d6562e8050511bccecfd0b223a69.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на кафе в Херсонской области, подчеркнула, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто "спонсирует террористических ублюдков" на Украине. "Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем", - написала Захарова в Telegram-канале. В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866127559.html
херсонская область
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_f4b2d1ba1d3db3ea30268e03a18dc0fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, херсонская область, украина, рф, мария захарова, владимир сальдо, всу, мид рф, мчс
Политика, Общество , РОССИЯ, Херсонская область, УКРАИНА, РФ, Мария Захарова, Владимир Сальдо, ВСУ, МИД РФ, МЧС
Захарова обвинила спонсоров Киева в атаке на кафе в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области