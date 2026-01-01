https://1prime.ru/20260101/zakharova-866130571.html
Захарова призвала Запад отчитаться о расходах на убийство мирных жителей
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на столы руководству Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды их налогоплательщиков на убийство херсонских мирных жителей, в том числе детей. В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте. "Сегодня на утренний стол с круассанами и яйцами пашот президентам и премьер-министрам стран коллективного Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды их налогоплательщиков, сколько новогодних подарков куплено на них для убийства мирных жителей, как они соучаствовали в уничтожении детей", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
