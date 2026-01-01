Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала атаку ВСУ на кафе в Хорлах неонацистской ненавистью - 01.01.2026, ПРАЙМ
Захарова назвала атаку ВСУ на кафе в Хорлах неонацистской ненавистью
2026-01-01T12:09+0300
2026-01-01T12:09+0300
политика
общество
херсонская область
мария захарова
владимир сальдо
всу
мид рф
telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Атака ВСУ на гостиницу и кафе в Херсонской области показывает неонацистскую ненависть киевского режима и расчеловечивание в геометрической прогрессии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ночью на Банковой гуляли по-новогоднему: ВСУ атаковали кафе в Херсонской области, 24 человека погибли и более 50 ранены, пять детей госпитализированы. Так коллаборационисты с Западной Украины сжигали людей в белорусской деревне Хатынь. Сгоняли людей в амбары и поджигали. А кто выбирался - расстреливали", - написала она в своем Telegram канале. Разница в том, что тогда нацисты не прикрывались защитой детей и преданностью демократии, отметила Захарова. "Они просто жгли людей и добивали их прикладами, закапывали заживо и штыками протыкали не задохнувшихся. Сегодня этот звериный почерк мы видим в исполнении киевского режима. Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым", - подчеркнула Захарова. В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 20 человека, не менее 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших. СК завел дело о теракте.
херсонская область
общество , херсонская область, мария захарова, владимир сальдо, всу, мид рф, telegram
Политика, Общество , Херсонская область, Мария Захарова, Владимир Сальдо, ВСУ, МИД РФ, Telegram
12:09 01.01.2026
 
Захарова назвала атаку ВСУ на кафе в Хорлах неонацистской ненавистью

Захарова: атака ВСУ на Хорлы показывает расчеловечивание киевского режима

© РИА Новости . Виталий Белоусов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Атака ВСУ на гостиницу и кафе в Херсонской области показывает неонацистскую ненависть киевского режима и расчеловечивание в геометрической прогрессии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ночью на Банковой гуляли по-новогоднему: ВСУ атаковали кафе в Херсонской области, 24 человека погибли и более 50 ранены, пять детей госпитализированы. Так коллаборационисты с Западной Украины сжигали людей в белорусской деревне Хатынь. Сгоняли людей в амбары и поджигали. А кто выбирался - расстреливали", - написала она в своем Telegram канале.
Разница в том, что тогда нацисты не прикрывались защитой детей и преданностью демократии, отметила Захарова.
"Они просто жгли людей и добивали их прикладами, закапывали заживо и штыками протыкали не задохнувшихся. Сегодня этот звериный почерк мы видим в исполнении киевского режима. Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым", - подчеркнула Захарова.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 20 человека, не менее 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших. СК завел дело о теракте.
Флаг Украины
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
10:57
 
