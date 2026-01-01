https://1prime.ru/20260101/zakon-866122258.html

Вступил в силу закон о призыве на срочную военную службу

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Вступил в силу подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Четвертого ноября 2025 года Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года, который вступает в силу с первого января. Круглогодичный призыв в 2026 году будет проходить впервые, отправка военнообязанных к месту службы будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военкоматы вправе выдавать выписки из него. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоят, а также те, кто на учет еще не встали, но обязаны это сделать. Организацией медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора будет заниматься призывная комиссия. Путин в понедельник подписал указ, которым постановил призвать в 2026 году 261 тысячу человек на срочную службу в ходе круглогодичного призыва.

