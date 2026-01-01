Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вступил в силу закон о призыве на срочную военную службу - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/zakon-866122258.html
Вступил в силу закон о призыве на срочную военную службу
Вступил в силу закон о призыве на срочную военную службу - 01.01.2026, ПРАЙМ
Вступил в силу закон о призыве на срочную военную службу
Вступил в силу подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:24+0300
2026-01-01T00:24+0300
общество
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866122258.jpg?1767216252
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Вступил в силу подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Четвертого ноября 2025 года Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года, который вступает в силу с первого января. Круглогодичный призыв в 2026 году будет проходить впервые, отправка военнообязанных к месту службы будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военкоматы вправе выдавать выписки из него. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоят, а также те, кто на учет еще не встали, но обязаны это сделать. Организацией медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора будет заниматься призывная комиссия. Путин в понедельник подписал указ, которым постановил призвать в 2026 году 261 тысячу человек на срочную службу в ходе круглогодичного призыва.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, владимир путин
Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
00:24 01.01.2026
 
Вступил в силу закон о призыве на срочную военную службу

Вступил в силу закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Вступил в силу подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года.
Четвертого ноября 2025 года Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года, который вступает в силу с первого января.
Круглогодичный призыв в 2026 году будет проходить впервые, отправка военнообязанных к месту службы будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военкоматы вправе выдавать выписки из него. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоят, а также те, кто на учет еще не встали, но обязаны это сделать.
Организацией медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора будет заниматься призывная комиссия.
Путин в понедельник подписал указ, которым постановил призвать в 2026 году 261 тысячу человек на срочную службу в ходе круглогодичного призыва.
 
ЭкономикаОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала