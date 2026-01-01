https://1prime.ru/20260101/zapad-866126501.html

В США раскрыли план Прибалтики в отношении России после событий на Украине

МОСКВА, 1 янв —ПРАЙМ. Страны Прибалтики вместе с частью политической элиты других европейских государств и США стремятся инициировать большую войну, надеясь с ее помощью предотвратить грядущую экономическую катастрофу, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Во властных кругах США есть люди, считающие, что большая война — минимум региональная, а если потребуется, то и мировая — может предотвратить надвигающуюся катастрофу. У Европы экономическая ситуация не лучше. Поэтому эта идея очень привлекательна для нынешнего руководства по обе стороны Атлантики, например, в Германии, Великобритании и Франции. Более того, руководства — не народы, а именно руководства — других стран стремятся к этому, особенно в Эстонии, Латвии и Литве", — заявил полковник.При этом он отметил, что европейские лидеры действуют в том числе из страха потерять свои позиции и готовы ради удержания власти на любые преступления."Они — тоталитарные диктаторы. <…> Они могут пойти на Украине на что угодно, лишь бы удержать власть. А лучший способ для этого — создавать чрезвычайные ситуации, угрозы, проблемы, с которыми могут справиться якобы только они. Это касается и руководства ЕС, и унифицированного руководства НАТО в Брюсселе", — подытожил Уилкерсон.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу усиления альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях и при отказе Запада от политики милитаризации региона.

