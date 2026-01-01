https://1prime.ru/20260101/zapad-866126501.html
В США раскрыли план Прибалтики в отношении России после событий на Украине
В США раскрыли план Прибалтики в отношении России после событий на Украине - 01.01.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли план Прибалтики в отношении России после событий на Украине
Страны Прибалтики вместе с частью политической элиты других европейских государств и США стремятся инициировать большую войну, надеясь с ее помощью... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T05:24+0300
2026-01-01T05:24+0300
2026-01-01T05:25+0300
политика
прибалтика
европа
ес
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920528_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_4baeabcb170268e328e729c7eb82feb1.jpg
МОСКВА, 1 янв —ПРАЙМ. Страны Прибалтики вместе с частью политической элиты других европейских государств и США стремятся инициировать большую войну, надеясь с ее помощью предотвратить грядущую экономическую катастрофу, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Во властных кругах США есть люди, считающие, что большая война — минимум региональная, а если потребуется, то и мировая — может предотвратить надвигающуюся катастрофу. У Европы экономическая ситуация не лучше. Поэтому эта идея очень привлекательна для нынешнего руководства по обе стороны Атлантики, например, в Германии, Великобритании и Франции. Более того, руководства — не народы, а именно руководства — других стран стремятся к этому, особенно в Эстонии, Латвии и Литве", — заявил полковник.При этом он отметил, что европейские лидеры действуют в том числе из страха потерять свои позиции и готовы ради удержания власти на любые преступления."Они — тоталитарные диктаторы. <…> Они могут пойти на Украине на что угодно, лишь бы удержать власть. А лучший способ для этого — создавать чрезвычайные ситуации, угрозы, проблемы, с которыми могут справиться якобы только они. Это касается и руководства ЕС, и унифицированного руководства НАТО в Брюсселе", — подытожил Уилкерсон.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу усиления альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях и при отказе Запада от политики милитаризации региона.
https://1prime.ru/20251230/zapad-866059782.html
прибалтика
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920528_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6ade1f5bd1c739d43041686813d1ca0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, европа, ес, сша, нато
Политика, Прибалтика, ЕВРОПА, ЕС, США, НАТО
В США раскрыли план Прибалтики в отношении России после событий на Украине
Уилкерсон: страны Прибалтики убеждены, что большая война решит их проблемы
МОСКВА, 1 янв —ПРАЙМ.
Страны Прибалтики вместе с частью политической элиты других европейских государств и США стремятся инициировать большую войну, надеясь с ее помощью предотвратить грядущую экономическую катастрофу, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Во властных кругах США есть люди, считающие, что большая война — минимум региональная, а если потребуется, то и мировая — может предотвратить надвигающуюся катастрофу. У Европы экономическая ситуация не лучше. Поэтому эта идея очень привлекательна для нынешнего руководства по обе стороны Атлантики, например, в Германии, Великобритании и Франции. Более того, руководства — не народы, а именно руководства — других стран стремятся к этому, особенно в Эстонии, Латвии и Литве", — заявил полковник.
При этом он отметил, что европейские лидеры действуют в том числе из страха потерять свои позиции и готовы ради удержания власти на любые преступления.
"Они — тоталитарные диктаторы. <…> Они могут пойти на Украине на что угодно, лишь бы удержать власть. А лучший способ для этого — создавать чрезвычайные ситуации, угрозы, проблемы, с которыми могут справиться якобы только они. Это касается и руководства ЕС, и унифицированного руководства НАТО в Брюсселе", — подытожил Уилкерсон.
В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу усиления альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях и при отказе Запада от политики милитаризации региона.
"Потеряли все". В США предупредили о подготовке к войне с Россией