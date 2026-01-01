https://1prime.ru/20260101/zapad-866126994.html
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года - 01.01.2026, ПРАЙМ
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года
01.01.2026
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Итальянская газета Corriere della Sera заявила, что встреча между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом стала одним из самых значимых событий года."Владимир Путин уже одержал победу, когда 15 августа в Анкоридже, на Аляске, спустился по трапу Ил-26, впервые за почти десятилетие ступив на американскую землю. Дональд Трамп приготовил для него встречу близкого друга", — отмечается в статье.Авторы подчеркивают, что событие важно, прежде всего, из-за восстановления уважения США к фигуре Владимира Путина и роли России на международной арене.В августе на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Оба лидера оценили встречу положительно. Путин по итогам саммита отметил возможность разрешения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы достигнутое решение имело долговременный характер.
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года
Corriere della Sera: саммит Путина и Трампа на Аляске назван важнейшим событием года