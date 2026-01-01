Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/zapad-866126994.html
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года - 01.01.2026, ПРАЙМ
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года
Итальянская газета Corriere della Sera заявила, что встреча между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом стала одним из самых значимых... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T06:39+0300
2026-01-01T06:39+0300
мировая экономика
владимир путин
аляска
сша
запад
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_0:0:3397:1912_1920x0_80_0_0_f1067aa38fa512bb891d428043fddecf.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Итальянская газета Corriere della Sera заявила, что встреча между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом стала одним из самых значимых событий года."Владимир Путин уже одержал победу, когда 15 августа в Анкоридже, на Аляске, спустился по трапу Ил-26, впервые за почти десятилетие ступив на американскую землю. Дональд Трамп приготовил для него встречу близкого друга", — отмечается в статье.Авторы подчеркивают, что событие важно, прежде всего, из-за восстановления уважения США к фигуре Владимира Путина и роли России на международной арене.В августе на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Оба лидера оценили встречу положительно. Путин по итогам саммита отметил возможность разрешения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы достигнутое решение имело долговременный характер.
https://1prime.ru/20251216/ukraina-865618465.html
аляска
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_81087b89f75ba358b000c8b78716fdac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, владимир путин, аляска, сша, запад, дональд трамп
Мировая экономика, Владимир Путин, Аляска, США, ЗАПАД, Дональд Трамп
06:39 01.01.2026
 
На Западе назвали встречу Путина и Трампа ключевым событием 2025 года

Corriere della Sera: саммит Путина и Трампа на Аляске назван важнейшим событием года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Итальянская газета Corriere della Sera заявила, что встреча между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом стала одним из самых значимых событий года.
"Владимир Путин уже одержал победу, когда 15 августа в Анкоридже, на Аляске, спустился по трапу Ил-26, впервые за почти десятилетие ступив на американскую землю. Дональд Трамп приготовил для него встречу близкого друга", — отмечается в статье.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Встреча с Путиным". СМИ узнали о переживаниях Зеленского
16 декабря 2025, 21:38
Авторы подчеркивают, что событие важно, прежде всего, из-за восстановления уважения США к фигуре Владимира Путина и роли России на международной арене.
В августе на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Оба лидера оценили встречу положительно. Путин по итогам саммита отметил возможность разрешения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы достигнутое решение имело долговременный характер.
 
Мировая экономикаВладимир ПутинАляскаСШАЗАПАДДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала