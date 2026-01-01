https://1prime.ru/20260101/zelenskiy-866127263.html

"Вскружило голову": дипломат дал жесткий ответ Зеленскому из-за Путина

2026-01-01T06:49+0300

2026-01-01T06:49+0300

2026-01-01T07:01+0300

индия

владимир зеленский

владимир путин

украина

мировая экономика

общество

новгородская область

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_af26f6900815a359c37aa6380cfff4c3.jpg

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию по поводу критики действий киевского режима, заявил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в соцсети X, прокомментировав атаку на резиденцию президента России."Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил свое недовольство этим нападением", — заявил он.По мнению дипломата, руководитель киевского режима действует опасно из-за ошибочной оценки своих возможностей."Зеленскому следует прекратить заниматься пиар-играми. <…> Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении", — добавил Сибал.В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 дрона. Все дроны были сбиты системами ПВО, пострадавших нет. По словам министра, несмотря на эту атаку, Россия не планирует выходить из переговоров с США, однако позиция Москвы по отношению к Киеву может измениться.На следующий день премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил серьезную обеспокоенность провокацией Украины, подчеркнув недопустимость действий, мешающих переговорному процессуПозднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил разочарование реакцией Нью-Дели.

2026

