"Вскружило голову": дипломат дал жесткий ответ Зеленскому из-за Путина - 01.01.2026, ПРАЙМ
"Вскружило голову": дипломат дал жесткий ответ Зеленскому из-за Путина
Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию по поводу критики действий киевского режима, заявил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в соцсети | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию по поводу критики действий киевского режима, заявил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в соцсети X, прокомментировав атаку на резиденцию президента России."Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил свое недовольство этим нападением", — заявил он.По мнению дипломата, руководитель киевского режима действует опасно из-за ошибочной оценки своих возможностей."Зеленскому следует прекратить заниматься пиар-играми. &lt;…&gt; Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении", — добавил Сибал.В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 дрона. Все дроны были сбиты системами ПВО, пострадавших нет. По словам министра, несмотря на эту атаку, Россия не планирует выходить из переговоров с США, однако позиция Москвы по отношению к Киеву может измениться.На следующий день премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил серьезную обеспокоенность провокацией Украины, подчеркнув недопустимость действий, мешающих переговорному процессуПозднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил разочарование реакцией Нью-Дели.
06:49 01.01.2026 (обновлено: 07:01 01.01.2026)
 
"Вскружило голову": дипломат дал жесткий ответ Зеленскому из-за Путина

Экс-министр Сибал: упреки Зеленского в адрес Индии из-за Путина неприемлемы

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию по поводу критики действий киевского режима, заявил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в соцсети X, прокомментировав атаку на резиденцию президента России.
"Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил свое недовольство этим нападением", — заявил он.
По мнению дипломата, руководитель киевского режима действует опасно из-за ошибочной оценки своих возможностей.
"Зеленскому следует прекратить заниматься пиар-играми. <…> Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении", — добавил Сибал.
В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 дрона. Все дроны были сбиты системами ПВО, пострадавших нет. По словам министра, несмотря на эту атаку, Россия не планирует выходить из переговоров с США, однако позиция Москвы по отношению к Киеву может измениться.
На следующий день премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил серьезную обеспокоенность провокацией Украины, подчеркнув недопустимость действий, мешающих переговорному процессу
Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил разочарование реакцией Нью-Дели.
ИНДИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУКРАИНАМировая экономикаОбществоНовгородская областьСергей Лавров
 
 
