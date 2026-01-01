Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Близок к капитуляции". На Западе раскритиковали поведение Зеленского - 01.01.2026
"Близок к капитуляции". На Западе раскритиковали поведение Зеленского
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Постоянные перемены в миротворческом плане по Украине и визиты Владимира Зеленского по всему миру свидетельствуют о возможном приближении капитуляции Киева, отметил глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини в своей статье для Il Fatto Quotidiano. "Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. &lt;…&gt; Это не переговоры, и я не знаю, почему их так называют. Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения. Это касается и визуальной картины. Все видят, что президент России Владимир Путин остается в Кремле, а Зеленский ездит по миру. Путин ждет, а Зеленский торопится. Путин спокоен, а Зеленский теряет самообладание", — написал он.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер призвал своего американского коллегу продолжать следовать договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Оба президента считают, что временное перемирие под предлогом проведения референдума лишь затягивает конфликт. Впоследствии Трамп встретился с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он заявил, что было достигнуто взаимопонимание с Киевом по 95 процентам вопросов касательно урегулирования, хотя обсуждение темы линии соприкосновения продолжается и там тоже виден прогресс. В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. На встрече стороны обсудили детали мирной инициативы, но прийти к компромиссу не удалось. Позже президент отметил, что Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре отдельных пакета и предложил разбирать их по отдельности. Он упомянул, что рассмотрел почти каждый из них, но выявил вопросы, с которыми Москва не согласна.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
17:26 01.01.2026
 
"Близок к капитуляции". На Западе раскритиковали поведение Зеленского

Орсини: Зеленский готовится к капитуляции

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Постоянные перемены в миротворческом плане по Украине и визиты Владимира Зеленского по всему миру свидетельствуют о возможном приближении капитуляции Киева, отметил глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини в своей статье для Il Fatto Quotidiano.
"Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. <…> Это не переговоры, и я не знаю, почему их так называют. Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения. Это касается и визуальной картины. Все видят, что президент России Владимир Путин остается в Кремле, а Зеленский ездит по миру. Путин ждет, а Зеленский торопится. Путин спокоен, а Зеленский теряет самообладание", — написал он.
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
10:57
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер призвал своего американского коллегу продолжать следовать договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Оба президента считают, что временное перемирие под предлогом проведения референдума лишь затягивает конфликт.
Впоследствии Трамп встретился с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он заявил, что было достигнуто взаимопонимание с Киевом по 95 процентам вопросов касательно урегулирования, хотя обсуждение темы линии соприкосновения продолжается и там тоже виден прогресс.
В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. На встрече стороны обсудили детали мирной инициативы, но прийти к компромиссу не удалось. Позже президент отметил, что Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре отдельных пакета и предложил разбирать их по отдельности. Он упомянул, что рассмотрел почти каждый из них, но выявил вопросы, с которыми Москва не согласна.
"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина
13:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Киев Владимир Зеленский США Владимир Путин ЗАПАД Дональд Трамп
 
 
