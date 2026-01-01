Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского из-за его новогоднего обращения. | 01.01.2026, ПРАЙМ
17:57 01.01.2026 (обновлено: 18:03 01.01.2026)
 
Новогоднее обращение Зеленского вызвало изумление журналиста

Журналист Боуз назвал новогоднюю речь Зеленского бессвязной чушью

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского из-за его новогоднего обращения.
Глава киевского режима в своей речи снова выступил с необоснованными обвинениями в сторону России, также упомянув о некоторых "пострадавших" странах, таких как Абхазия и Южная Осетия.
"Очередная бессвязная чушь", — написал он.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Российский президент призвал своего американского коллегу продолжать придерживаться соглашений, достигнутых в Анкоридже. Оба лидера уверены, что временное перемирие под предлогом проведения референдума лишь затягивает разрешение конфликта.
После этого Трамп провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. После переговоров он заявил, что было достигнуто взаимопонимание с Киевом по 95% вопросов, касающихся урегулирования, и обсуждение линии соприкосновения все еще продолжается, но тоже продвигается вперед.
В начале декабря Путин провел встречу в Кремле со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны обсудили суть миротворческой инициативы, но компромисс так и не был найден. Президент отметил, что Вашингтон разделил 27 пунктов оригинального плана на четыре отдельных пакета и предложил прорабатывать их отдельно. Он добавил, что ознакомился с почти каждым пакетом, но были вопросы, которые вызвали разногласия с Москвой..
