Новогоднее обращение Зеленского вызвало изумление журналиста

Новогоднее обращение Зеленского вызвало изумление журналиста

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского из-за его новогоднего обращения.Глава киевского режима в своей речи снова выступил с необоснованными обвинениями в сторону России, также упомянув о некоторых "пострадавших" странах, таких как Абхазия и Южная Осетия. "Очередная бессвязная чушь", — написал он.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Российский президент призвал своего американского коллегу продолжать придерживаться соглашений, достигнутых в Анкоридже. Оба лидера уверены, что временное перемирие под предлогом проведения референдума лишь затягивает разрешение конфликта. После этого Трамп провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. После переговоров он заявил, что было достигнуто взаимопонимание с Киевом по 95% вопросов, касающихся урегулирования, и обсуждение линии соприкосновения все еще продолжается, но тоже продвигается вперед. В начале декабря Путин провел встречу в Кремле со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны обсудили суть миротворческой инициативы, но компромисс так и не был найден. Президент отметил, что Вашингтон разделил 27 пунктов оригинального плана на четыре отдельных пакета и предложил прорабатывать их отдельно. Он добавил, что ознакомился с почти каждым пакетом, но были вопросы, которые вызвали разногласия с Москвой..

