"Аэроэкспресс" в 2026 году отремонтирует 11 поездов

"Аэроэкспресс" в 2026 году отремонтирует 11 поездов

Компания "Аэроэкспресс" в 2026 году реализует масштабную программу ремонта подвижного состава, будет обновлено 11 поездов, включая восемь двухэтажных

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" в 2026 году реализует масштабную программу ремонта подвижного состава, будет обновлено 11 поездов, включая восемь двухэтажных, сообщил РИА Новости операционный директор компании Михаил Ковальский. "В планах на следующий год (2026 год - ред.) - большая программа ремонта. Она касается как одноэтажных поездов ЭД4МКМ-АЭРО, работающих на линии с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово, так и двухэтажных, которые обслуживают Шереметьевское направление. Будет обновлено 11 составов, включая восемь двухэтажных. Всего в ремонт поступят 30 вагонов электропоездов серии ЭД4МКМ-АЭРО и 44 вагона серии ЭШ2", - пояснил Ковальский. Кроме того, по его словам, запланирован текущий ремонт еще трех одноэтажных составов ЭД4МКМ-АЭРО. Сейчас депо компании обслуживает 18 собственных электропоездов серий ЭШ2 и ЭД4МКМ-АЭРО, а также более 30 электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании, которые курсируют на линии МЦД-1. По словам Ковальского, в 2025 году было отремонтировано шесть составов: три одноэтажных и три двухэтажных, что составляет 30 вагонов серии ЭД4МКМ-АЭРО и 18 вагонов серии ЭШ2. "Для наших двухэтажных поездов это первый капитальный ремонт за все время эксплуатации. Мы успешно проводим его на базе нашего депо на Белорусском вокзале. В процессе выполняется полная ревизия всех систем и замена основных узлов, выработавших ресурс: колёсных пар, гидравлических гасителей, резинотехнических изделий и других. Наша задача - обеспечить надежные и комфортные поездки пассажиров в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", и для этого мы последовательно обновляем подвижной состав", - заключил представитель компании.

