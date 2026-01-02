Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС выступили с жестким предупреждением после атаки на резиденцию Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/ataka-866150692.html
В ЕС выступили с жестким предупреждением после атаки на резиденцию Путина
В ЕС выступили с жестким предупреждением после атаки на резиденцию Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ
В ЕС выступили с жестким предупреждением после атаки на резиденцию Путина
Нападение на резиденцию президента России Владимира Путина обернутся тяжелыми последствиями для Владимира Зеленского, об этом на своей странице в соцсети Х... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:04+0300
2026-01-02T06:04+0300
киев
москва
новгород
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Нападение на резиденцию президента России Владимира Путина обернутся тяжелыми последствиями для Владимира Зеленского, об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Российские военные передали неопровержимые данные, полученные с ударных беспилотников Киева, представителям американских военных в Москве. Эти данные убедительно доказывают, что диктатура Зеленского пыталась убить президента Путина в Новгороде. Для Зеленского это ничем хорошим не закончится", — написал он. Ранее сообщалось, что Министерство обороны передало американской стороне информацию, собранную с дронов, направлявшихся к резиденции Путина. В четверг российские военные заявили, что из аппарата был извлечен файл с заданиями по полету. Изучение маршрута показало, что целью атаки украинских дронов был объект в резиденции. Атака на резиденцию Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
киев
москва
новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, москва, новгород, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, ес, мид
Киев, МОСКВА, Новгород, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, МИД
06:04 02.01.2026
 
В ЕС выступили с жестким предупреждением после атаки на резиденцию Путина

Боуз: атака Украины на резиденцию Путина будет иметь последствия для Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Нападение на резиденцию президента России Владимира Путина обернутся тяжелыми последствиями для Владимира Зеленского, об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Российские военные передали неопровержимые данные, полученные с ударных беспилотников Киева, представителям американских военных в Москве. Эти данные убедительно доказывают, что диктатура Зеленского пыталась убить президента Путина в Новгороде. Для Зеленского это ничем хорошим не закончится", — написал он.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны передало американской стороне информацию, собранную с дронов, направлявшихся к резиденции Путина.
В четверг российские военные заявили, что из аппарата был извлечен файл с заданиями по полету. Изучение маршрута показало, что целью атаки украинских дронов был объект в резиденции.

Атака на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
 
КиевМОСКВАНовгородВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала