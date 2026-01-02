https://1prime.ru/20260102/ataka-866150692.html

В ЕС выступили с жестким предупреждением после атаки на резиденцию Путина

В ЕС выступили с жестким предупреждением после атаки на резиденцию Путина

МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Нападение на резиденцию президента России Владимира Путина обернутся тяжелыми последствиями для Владимира Зеленского, об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Российские военные передали неопровержимые данные, полученные с ударных беспилотников Киева, представителям американских военных в Москве. Эти данные убедительно доказывают, что диктатура Зеленского пыталась убить президента Путина в Новгороде. Для Зеленского это ничем хорошим не закончится", — написал он. Ранее сообщалось, что Министерство обороны передало американской стороне информацию, собранную с дронов, направлявшихся к резиденции Путина. В четверг российские военные заявили, что из аппарата был извлечен файл с заданиями по полету. Изучение маршрута показало, что целью атаки украинских дронов был объект в резиденции. Атака на резиденцию Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.

