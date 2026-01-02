Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР выросли на первых торгах 2026 года - 02.01.2026
Фондовые индексы АТР выросли на первых торгах 2026 года
Фондовые индексы АТР выросли на первых торгах 2026 года - 02.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР выросли на первых торгах 2026 года
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первые торги нового года в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T11:57+0300
2026-01-02T11:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первые торги нового года в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 2,76% - до 26 338,47 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,15%, до 8 727,8 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 2,27% - до 4 309,63 пункта, в ходе торгов показатель достиг нового исторического максимума в 4 313,55 пункта. Торги в Китае и Японии в пятницу не проводились. В среду индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite символически вырос - до 3 968,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,3%, до 2 530,96 пункта. Японский Nikkei 225 во вторник сократился на 0,37%, до 50 339,48 пункта. Фондовые индексы Азии продолжают положительную динамику прошедшего года. По словам экспертов, поддержку росту котировок по-прежнему оказывает технологический сектор. "Сегодня мы наблюдаем продолжение роста акций, искусственный интеллект и технологии снова находится на переднем плане", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
11:57 02.01.2026
 
Фондовые индексы АТР выросли на первых торгах 2026 года

Основные фондовые индексы АТР завершили первые торги нового года в плюсе

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первые торги нового года в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 2,76% - до 26 338,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 8 727,8 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 2,27% - до 4 309,63 пункта, в ходе торгов показатель достиг нового исторического максимума в 4 313,55 пункта.
Торги в Китае и Японии в пятницу не проводились. В среду индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite символически вырос - до 3 968,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,3%, до 2 530,96 пункта. Японский Nikkei 225 во вторник сократился на 0,37%, до 50 339,48 пункта.
Фондовые индексы Азии продолжают положительную динамику прошедшего года. По словам экспертов, поддержку росту котировок по-прежнему оказывает технологический сектор.
"Сегодня мы наблюдаем продолжение роста акций, искусственный интеллект и технологии снова находится на переднем плане", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
 
