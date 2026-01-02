https://1prime.ru/20260102/atr-866158495.html
Фондовые индексы АТР выросли на первых торгах 2026 года
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первые торги нового года в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первые торги нового года в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 2,76% - до 26 338,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 8 727,8 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 2,27% - до 4 309,63 пункта, в ходе торгов показатель достиг нового исторического максимума в 4 313,55 пункта. Торги в Китае и Японии в пятницу не проводились. В среду индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite символически вырос - до 3 968,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,3%, до 2 530,96 пункта. Японский Nikkei 225 во вторник сократился на 0,37%, до 50 339,48 пункта. Фондовые индексы Азии продолжают положительную динамику прошедшего года. По словам экспертов, поддержку росту котировок по-прежнему оказывает технологический сектор. "Сегодня мы наблюдаем продолжение роста акций, искусственный интеллект и технологии снова находится на переднем плане", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
