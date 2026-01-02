Генконсул рассказал, сколько россиян постоянно проживает в Дубае

https://1prime.ru/20260102/dubay-866155506.html

Число постоянно проживающих в ОАЭ россиян превышает 150 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров. | 02.01.2026, ПРАЙМ

ДУБАЙ, 2 янв - ПРАЙМ. Число постоянно проживающих в ОАЭ россиян превышает 150 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров. "Исходя из совокупных оценок - данных консульского учета, миграционной статистики и косвенных показателей, - можно говорить о том, что число российских граждан, постоянно проживающих в ОАЭ, превышает 150 тысяч человек. При этом наибольшая концентрация приходится на Дубай и Северные Эмираты, что объясняется рынком труда, деловой активностью и развитой инфраструктурой для иностранных резидентов", - отметил генконсул. При этом, по его словам, ежегодный туристический поток из России в ОАЭ превышает 2 миллиона человек.

