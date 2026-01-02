Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генконсул рассказал, сколько россиян постоянно проживает в Дубае - 02.01.2026
Генконсул рассказал, сколько россиян постоянно проживает в Дубае
Генконсул рассказал, сколько россиян постоянно проживает в Дубае - 02.01.2026, ПРАЙМ
Генконсул рассказал, сколько россиян постоянно проживает в Дубае
Число постоянно проживающих в ОАЭ россиян превышает 150 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T09:13+0300
2026-01-02T09:13+0300
ДУБАЙ, 2 янв - ПРАЙМ. Число постоянно проживающих в ОАЭ россиян превышает 150 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров. "Исходя из совокупных оценок - данных консульского учета, миграционной статистики и косвенных показателей, - можно говорить о том, что число российских граждан, постоянно проживающих в ОАЭ, превышает 150 тысяч человек. При этом наибольшая концентрация приходится на Дубай и Северные Эмираты, что объясняется рынком труда, деловой активностью и развитой инфраструктурой для иностранных резидентов", - отметил генконсул. При этом, по его словам, ежегодный туристический поток из России в ОАЭ превышает 2 миллиона человек.
2026
Новости
1920
1920
true
09:13 02.01.2026
 
Генконсул рассказал, сколько россиян постоянно проживает в Дубае

Генконсул Владимиров: число россиян, постоянно проживающих в ОАЭ, превышает 150 тысяч

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Города мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 2 янв - ПРАЙМ. Число постоянно проживающих в ОАЭ россиян превышает 150 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
"Исходя из совокупных оценок - данных консульского учета, миграционной статистики и косвенных показателей, - можно говорить о том, что число российских граждан, постоянно проживающих в ОАЭ, превышает 150 тысяч человек. При этом наибольшая концентрация приходится на Дубай и Северные Эмираты, что объясняется рынком труда, деловой активностью и развитой инфраструктурой для иностранных резидентов", - отметил генконсул.
При этом, по его словам, ежегодный туристический поток из России в ОАЭ превышает 2 миллиона человек.
 
