Эксперт рассказал, какие вина подойдут для оливье

https://1prime.ru/20260102/ekspert-866152040.html
2026-01-02T06:46+0300
2026-01-02T06:46+0300
бизнес
общество
мираторг
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Для оливье или салата с крабовыми палочками подойдут легкие и свежие вина, например, просекко, белое вино или кава, рассказал РИА Новости эксперт гастроэнотеки "Мясо и вино" компании "Мираторг" Александр Карпов. "Знакомый с детства оливье или салат с крабовыми палочками требуют деликатного подхода. Их майонезная основа и многокомпонентность выигрывают от сочетания с яркой кислотностью и чистым вкусом. Здесь царят легкие и свежие вина. Просекко или ароматное белое вино, например совиньон блан, очистят нёбо. А испанская кава с яблочно-цитрусовыми нотами добавит праздничной яркости", - рассказал Карпов. По его словам, универсальным вариантом по-прежнему остается игристое вино, в том числе шампанское, просекко или кава. К таким винам подойдут легкие закуски. При этом российское игристое может с легкостью составить конкуренцию классическим вариантам. Также эксперт назвал несколько вариантов сочетаний вина с горячими блюдами. Так, например, для курицы в апельсиновом соусе можно выбрать оранжевые вина, так как их терпковатость и выраженные цитрусово-пряные тона хорошо дополняют блюдо. А вот для запечённой говядины с розмарином подойдут красные вина с мягкими танинами, альтернативой может стать испанская менсия. "Тренд на осознанное потребление и включённость каждого гостя в праздник поддерживают качественные безалкогольные вина. Безалкогольное игристое на основе шардоне позволяет соблюсти ритуал тоста, не нарушая личных принципов. Это уже не простая имитация, а сложные напитки с собственным характером", - добавил Карпов. Эксперт посоветовал учитывать насыщенность блюд, соусы, специи, так как универсальных решений всё меньше. "Правильно подобранное вино не просто дополняет ужин - оно расставляет акценты, создаёт настроение и превращает трапезу в настоящее праздничное событие", - заключил он.
бизнес, общество , мираторг
Бизнес, Общество , Мираторг
06:46 02.01.2026
 
Эксперт рассказал, какие вина подойдут для оливье

Эксперт Карпов: для оливье и салата с крабовыми палочками подойдут легкие и свежие вина

БизнесОбществоМираторг
 
 
