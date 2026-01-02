https://1prime.ru/20260102/ekspert-866152040.html
Эксперт рассказал, какие вина подойдут для оливье
Эксперт рассказал, какие вина подойдут для оливье
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Для оливье или салата с крабовыми палочками подойдут легкие и свежие вина, например, просекко, белое вино или кава, рассказал РИА Новости эксперт гастроэнотеки "Мясо и вино" компании "Мираторг" Александр Карпов.
"Знакомый с детства оливье или салат с крабовыми палочками требуют деликатного подхода. Их майонезная основа и многокомпонентность выигрывают от сочетания с яркой кислотностью и чистым вкусом. Здесь царят легкие и свежие вина. Просекко или ароматное белое вино, например совиньон блан, очистят нёбо. А испанская кава с яблочно-цитрусовыми нотами добавит праздничной яркости", - рассказал Карпов.
По его словам, универсальным вариантом по-прежнему остается игристое вино, в том числе шампанское, просекко или кава. К таким винам подойдут легкие закуски. При этом российское игристое может с легкостью составить конкуренцию классическим вариантам.
Также эксперт назвал несколько вариантов сочетаний вина с горячими блюдами. Так, например, для курицы в апельсиновом соусе можно выбрать оранжевые вина, так как их терпковатость и выраженные цитрусово-пряные тона хорошо дополняют блюдо. А вот для запечённой говядины с розмарином подойдут красные вина с мягкими танинами, альтернативой может стать испанская менсия.
"Тренд на осознанное потребление и включённость каждого гостя в праздник поддерживают качественные безалкогольные вина. Безалкогольное игристое на основе шардоне позволяет соблюсти ритуал тоста, не нарушая личных принципов. Это уже не простая имитация, а сложные напитки с собственным характером", - добавил Карпов.
Эксперт посоветовал учитывать насыщенность блюд, соусы, специи, так как универсальных решений всё меньше. "Правильно подобранное вино не просто дополняет ужин - оно расставляет акценты, создаёт настроение и превращает трапезу в настоящее праздничное событие", - заключил он.
