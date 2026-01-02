https://1prime.ru/20260102/evro-866159461.html
Евро дешевеет к доллару после выхода данных по еврозоне
Евро дешевеет к доллару после выхода данных по еврозоне - 02.01.2026, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после выхода данных по еврозоне
Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T12:56+0300
2026-01-02T12:56+0300
2026-01-02T12:56+0300
рынок
сша
германия
франция
pmi
https://cdnn.1prime.ru/img/83151/40/831514045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3849faf684845114e997dbd9a46e6670.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,1728 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,175 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 156,85 иены со 156,68 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12% - до 98,4 пункта. В пятницу инвесторы обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства стран европейского валютного блока, согласно окончательным данным, снизился в прошлом месяце до 48,8 пункта с 49,6 пункта в ноябре, что также оказалось хуже предварительной оценки. Значение по Германии опустилось до минимума за 10 месяцев в 47 пунктов с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительно индекс ожидался на уровне 47,7 пункта. В то же время во Франции промышленный PMI поднялся в декабре до 50,7 пункта с 47,8 пункта ранее, что стало максимальным уровнем с июня 2022 года. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 50,6 пункта.
сша
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83151/40/831514045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60c49e7a981758278fe616a84e9dda07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, германия, франция, pmi
Рынок, США, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, PMI
Евро дешевеет к доллару после выхода данных по еврозоне
Курс евро к доллару снижается после публикации статистики по еврозоне