Евро дешевеет к доллару после выхода данных по еврозоне

Евро дешевеет к доллару после выхода данных по еврозоне

2026-01-02T12:56+0300

2026-01-02T12:56+0300

2026-01-02T12:56+0300

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,1728 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,175 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 156,85 иены со 156,68 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12% - до 98,4 пункта. В пятницу инвесторы обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства стран европейского валютного блока, согласно окончательным данным, снизился в прошлом месяце до 48,8 пункта с 49,6 пункта в ноябре, что также оказалось хуже предварительной оценки. Значение по Германии опустилось до минимума за 10 месяцев в 47 пунктов с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительно индекс ожидался на уровне 47,7 пункта. В то же время во Франции промышленный PMI поднялся в декабре до 50,7 пункта с 47,8 пункта ранее, что стало максимальным уровнем с июня 2022 года. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 50,6 пункта.

