Стубб опозорился в прямом эфире, выступая с дерзким заявлением о России - 02.01.2026
Стубб опозорился в прямом эфире, выступая с дерзким заявлением о России
Стубб опозорился в прямом эфире, выступая с дерзким заявлением о России - 02.01.2026, ПРАЙМ
Стубб опозорился в прямом эфире, выступая с дерзким заявлением о России
Президент Финляндии Александр Стубб произнес новогоднее обращение, в котором коснулся темы отношений между Москвой и Хельсинки, однако зрители обратили внимание | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:38+0300
2026-01-02T06:39+0300
общество
мировая экономика
финляндия
москва
хельсинки
александр стубб
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04f81e0927d3118c9e70a9673fc87d38.jpg
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб произнес новогоднее обращение, в котором коснулся темы отношений между Москвой и Хельсинки, однако зрители обратили внимание на его криво повязанный галстук. Об этом сообщает финское издание Iltalehti."Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. &lt;...&gt; Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком", — указано в статье. Газета напомнила, что подобный инцидент случился со Стуббом во время его визита в Эстонию в 2024 году. "Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным", — отметила финский стилист Сохви Найман в комментарии для издания.В тот же день Александр Стубб в новогоднем послании жителям Финляндии заявил, что характер отношений между Москвой и Хельсинки навсегда изменился. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю степень русофобии, которая не исчезла даже после многих лет сотрудничества с Москвой. Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Финляндия сотрудничала с нацистами и принимала участие в блокаде Ленинграда, что известно многим.
финляндия
москва
хельсинки
1920
1920
true
общество, мировая экономика, финляндия, москва, хельсинки, александр стубб, сергей лавров
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Хельсинки, Александр Стубб, Сергей Лавров
06:38 02.01.2026 (обновлено: 06:39 02.01.2026)
 
Стубб опозорился в прямом эфире, выступая с дерзким заявлением о России

Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в очень кривом галстуке

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб произнес новогоднее обращение, в котором коснулся темы отношений между Москвой и Хельсинки, однако зрители обратили внимание на его криво повязанный галстук. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
"Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <...> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком", — указано в статье.
Газета напомнила, что подобный инцидент случился со Стуббом во время его визита в Эстонию в 2024 году.
"Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным", — отметила финский стилист Сохви Найман в комментарии для издания.
В тот же день Александр Стубб в новогоднем послании жителям Финляндии заявил, что характер отношений между Москвой и Хельсинки навсегда изменился.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю степень русофобии, которая не исчезла даже после многих лет сотрудничества с Москвой. Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Финляндия сотрудничала с нацистами и принимала участие в блокаде Ленинграда, что известно многим.
ОбществоМировая экономикаФИНЛЯНДИЯМОСКВАХельсинкиАлександр СтуббСергей Лавров
 
 
