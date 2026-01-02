https://1prime.ru/20260102/finlyandiya-866151553.html
Стубб опозорился в прямом эфире, выступая с дерзким заявлением о России
2026-01-02T06:38+0300
2026-01-02T06:38+0300
2026-01-02T06:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04f81e0927d3118c9e70a9673fc87d38.jpg
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб произнес новогоднее обращение, в котором коснулся темы отношений между Москвой и Хельсинки, однако зрители обратили внимание на его криво повязанный галстук. Об этом сообщает финское издание Iltalehti."Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <...> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком", — указано в статье. Газета напомнила, что подобный инцидент случился со Стуббом во время его визита в Эстонию в 2024 году. "Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным", — отметила финский стилист Сохви Найман в комментарии для издания.В тот же день Александр Стубб в новогоднем послании жителям Финляндии заявил, что характер отношений между Москвой и Хельсинки навсегда изменился. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю степень русофобии, которая не исчезла даже после многих лет сотрудничества с Москвой. Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Финляндия сотрудничала с нацистами и принимала участие в блокаде Ленинграда, что известно многим.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606228_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_054afda30b3d9f1e4d5ee5d7ac890c5c.jpg
Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в очень кривом галстуке