Президент Финляндии Александр Стубб произнес новогоднее обращение, в котором коснулся темы отношений между Москвой и Хельсинки, однако зрители обратили внимание | 02.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб произнес новогоднее обращение, в котором коснулся темы отношений между Москвой и Хельсинки, однако зрители обратили внимание на его криво повязанный галстук. Об этом сообщает финское издание Iltalehti."Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <...> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком", — указано в статье. Газета напомнила, что подобный инцидент случился со Стуббом во время его визита в Эстонию в 2024 году. "Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным", — отметила финский стилист Сохви Найман в комментарии для издания.В тот же день Александр Стубб в новогоднем послании жителям Финляндии заявил, что характер отношений между Москвой и Хельсинки навсегда изменился. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю степень русофобии, которая не исчезла даже после многих лет сотрудничества с Москвой. Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Финляндия сотрудничала с нацистами и принимала участие в блокаде Ленинграда, что известно многим.

